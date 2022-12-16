Варданян сообщил о восстановлении газоснабжения Карабаха

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) 16 декабря восстановили газоснабжение, перекрытое с 13 декабря, сообщил в онлайн-трансляции в соцсети госминистр НКР Рубен Варданян.

Также он сказал, что не исключает, что Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, может быть разблокирован в пятницу.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря. По сообщениям азербайджанских СМИ, участники акции - их до тысячи человек - выступают в защиту территориальной целостности Азербайджана и против, как они считают, незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе.

В среду парламент Армении обратился с призывом к России обеспечить движение по Лачинскому коридору.

Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Баку и Еревана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дороге Степанакерт-Гори

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 15 декабря заявил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинский коридор, а целью акции экоактивистов является предотвращение незаконной деятельности в Карабахе.

По его словам, проблемы с газоснабжением Карабаха возникли не по вине Азербайджана. "В связи с холодными погодными условиями в горной местности иногда возникают такие проблемы", - сказал Байрамов.