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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Саакашвили прервал голодовку, объявленную несколько часов назад

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на лечении в клинике "Вивамед" в Тбилиси, передал журналистам через адвокатов письмо, в котором говорится, что он прерывает объявленную несколько часов назад голодовку.

"Одна из причин, что я прерываю голодовку, заключается в том, чтобы не дать повод критикам, что якобы я намеренно наношу вред своему здоровью. Вторая причина и главная - европарламентарии категорически призвали меня отказаться от голодовки и пообещали осуществлять постоянный мониторинг по защите моих минимальных прав", - написал Саакашвили.

Он также сообщил, что его здоровье подорвано не потому, что он намеренно не принимал пищу, "а потому, что отравлен и это подтверждено лучшими экспертами, в том числе зарубежными врачами, лауреатами Нобелевской премии".

Ранее в среду Саакашвили через адвокатов заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против действий пенитенциарной службы, не обеспечившей видеосвязь с Тбилисским городским судом, где в среду проходил процесс по делу о возможной отсрочке его тюремного наказания. Суд отложил рассмотрение этого дела на 22 декабря.

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обвинил Саакашвили в целенаправленных попытках нанесения вреда своему здоровью.

21 ноября бывший президент заявлял, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении в клинике "Вивамед".

"Мое здоровье действительно ухудшается и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос. Еще раз хочу сказать всем спасибо", - написал он тогда в социальных сетях.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. Он был задержан в Тбилиси 1 октября, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября 2021 года был переведен в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая Саакашвили был переведен на обследование и лечение в гражданскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия
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