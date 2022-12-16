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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Оппозиция в Грузии бойкотирует выступление главы Минюста после публикации видео с Саакашвили

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии депутаты от оппозиции в пятницу покинули пленарное заседание перед выступлением министра юстиции страны Рати Брегадзе, назвав преступлением обнародование видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили из палаты клиники "Вивамед".

"Этот человек (Брегадзе - ИФ) должен сидеть на скамье подсудимых, так как совершил преступление, обнародовав видеокадры с Михаилом Саакашвили без его согласия", - заявила на заседании депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

В миреСпециальная пенитенциарная служба Грузии обвинила Саакашвили в симуляцииЧитать подробнее

Депутаты от оппозиции в знак протеста против выступления Брегадзе в парламенте покинули зал заседаний.

Ранее на этой неделе пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видеокадры, на которых Саакашвили проявлял агрессию по отношению к медицинскому персоналу. В комментарии журналистам этих видеокадров Брегадзе заявил, что Саакашвили пытается умышленно нанести вред своему здоровью и симулирует тяжелое состояние.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября того же годаон был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября 2021 года Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили
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