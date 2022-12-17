В NASA сообщили об успешном испытании на МКС двигателей поврежденного корабля "Союз МС-22"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В NASA заявляют, что специалисты "Роскосмоса" провели в пятницу успешное испытание двигателей пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22", в котором была зафиксирована утечка из внешнего контура охлаждения.

По данным NASA, российские специалисты провели "успешное испытание" двигательной системы "Союза МС-22" в пятницу в 3:08 по времени Восточного побережья США (11:08 мск). Там отметили, что системы корабля отработали штатно, "Роскосмос" продолжит работы по тестированию "Союза".

"Температура и влажность внутри космического корабля "Союз", пристыкованного к модулю "Рассвет", находятся в допустимых пределах", - говорится в сообщении.

Также в NASA сообщили, что обследование "Союза МС-22" роботизированной рукой-манипулятором Canadarm-2 с целью поиска и исследования места утечки в обшивке корабля состоится в воскресенье, 18 декабря.

В NASA добавили, что выход американских астронавтов Джоша Кассады и Фрэнка Рубио с борта МКС в открытый космос для проведения монтажных работ, ранее планировавшийся на понедельник, назначен на 21 декабря.

Причиной переноса стала необходимость задействовать руку-манипулятор Canadarm-2.

По данным американского космического агентства, астронавтам предстоит смонтировать на ферме станции еще одну из пары новых солнечных панелей iROSA, доставленных 27 ноября на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из панелей была установлена на станции в ходе выхода астронавтов в космический вакуум 3 декабря.

Накануне в "Роскосмосе" заявили, что температура на борту корабля "Союз МС-22" составляет 30 градусов Цельсия, что является незначительным изменением температурного режима, здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз".

По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.