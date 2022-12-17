Температура на борту "Союза МС-22" не выходит за пределы допустимых значений

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Температурный режим во всех отсеках корабля "Союз МС-22" варьируется от 28 до 30 градусов Цельсия и не выходит за пределы допустимых значений, сообщили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса".

"Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорта экипажа ничего не угрожает", - сказали в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", в субботу космонавты заняты плановой уборкой российского сегмента МКС.

"После обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника", - сообщил "Роскосмос".

Накануне в "Роскосмосе" заявили, что температура на борту корабля "Союз МС-22" составляет 30 градусов Цельсия, что является незначительным изменением температурного режима, здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз".

По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и НАСА ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.