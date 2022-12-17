Что случилось этой ночью: суббота, 17 декабря

Девятый пакет антироссийских санкций ЕС, разрешение для ряда стран ЕС на экспорт в Украину нефтепродуктов из российской нефти, объявление США о восполнении SPR

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против РФ. В частности, ограничения коснутся экспорта товаров двойного назначения и ряда технологий, расширят запрет на новые инвестиции в энергетический сектор и горнодобывающий секторы. При этом ЕС допустил исключения из правил для некоторых физлиц, игравших до санкций важную роль в торговле продовольствием и сельхозтоварами.

- Болгария, Венгрия и Словакия смогут экспортировать на Украину продукты из российской нефти. Совет ЕС уточнил, что соответствующий годовой экспорт не должен превышать среднегодовой объем поставок такой продукции за последние пять лет.

- Байден одобрил продление финансирования правительства США до 23 декабря. Это даст законодателям возможность продолжить согласование финальных деталей законопроекта о бюджете на следующий финансовый год.

- США объявили о начале восполнения стратегических запасов нефти. Первые контракты будут рассчитаны на покупку 3 млн баррелей. Договоры с победителями торгов заключат не позднее 13 января 2023 года, нефть будет поставлена в хранилище Big Hill в феврале.

- Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году. В ДНР и ЛНР он составит на душу населения 11 213 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля.