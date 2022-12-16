Байден одобрил продление финансирования правительства США до 23 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал документ о продлении финансирования правительства до 23 декабря 2022 года, что позволяет избежать приостановки работы федеральных органов власти после 16 декабря.

"16 декабря президент подписал закон, (...) который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год до 23 декабря 2022 года для продолжения реализации проектов и деятельности федерального правительства", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Это даст законодателям возможность продолжить согласование финальных деталей законопроекта о бюджете на следующий фингод и, вероятно, принять его до конца декабря.

Ранее в пятницу сенат одобрил продление финансирование правительства на одну неделю. До этого Палата представителей Конгресса США также поддержала документ.

На этой неделе американские законодатели, участвующие в двухпартийных переговорах, смогли согласовать основные положения законопроекта о бюджете на следующий финансовый год, общий объем которого составляет порядка $1,7 трлн. Как сенату, так и конгрессу необходимо принять его до 23 декабря.