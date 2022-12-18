Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Tez Tour запланировал вернуть всех застрявших в Египте туристов до 21 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Вывозные рейсы из Египта, организованные из-за приостановки полетной программы авиакомпании iFly, будут выполнены ориентировочно до 21 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"Авиакомпания IFly уведомила нас об организации вывозных рейсов для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы перевозчика на этом направлении в период с 15 по 19 декабря. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметили в Tez Tour, первый рейс авиакомпании Red Wings WZ3042 вылетел 18 декабря в 01:00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха. Он доставил в Москву более 400 туристов, среди которых было около 330 отдыхающих по линии туроператора. Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 путешественников.

В 20:10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нем планируется перевезти более 360 туристов.

Как пояснили в Tez Tour, "кроме того, по информации IFly, россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии".

В пресс-службе туроператора добавили, что авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией, чтобы продолжить полетные программы в Египет с 20 декабря.

В РоссииTez Tour вернет деньги за туры в Египет в связи с отменой полетов iFly до 19 декабряЧитать подробнее

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном - клиенты туроператора Tez Tour.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

В Tez Tour накануне заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря.

Египет Tez Tour iFly
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Пущенные КНДР ракеты пролетели около 500 км

Пущенные КНДР ракеты пролетели около 500 км

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 декабря

Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Иудеи отметят Хануку - праздник света

Четыре судна доставят украинское продовольствие в Турцию, Тунис и Испанию

Четыре судна доставят украинское продовольствие в Турцию, Тунис и Испанию

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

МИД РФ обвинил власти Молдавии в цензуре из-за отзыва лицензии русскоязычных телеканалов

Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Что случилось этой ночью: суббота, 17 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });