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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 декабря

Шойгу на передовой, КНДР пускает две ракеты, пожар во Владивостоке потушен

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink. Ее многоразовая первая ступень совершила посадку на платформу в Атлантике.

- Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет. Скончался нападающий канадского хоккейного клуба "Лондон Найтс" Абакар Казбеков.

- Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке. В результате пожара два склада уничтожены огнем полностью.

- Министр обороны РФ проверил передовые позиции российских войск в зоне СВО. Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав.

- Южнокорейские военные зафиксировали два пуска баллистических ракет КНДР за воскресенье. Пуски были осуществлены из провинции Северный Пхеньян.

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