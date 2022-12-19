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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 декабря

Десятки пострадавших в самолете над Гавайями, пожар на месторождении в Иркутской области, испытания северокорейского спутника

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 30 человек пострадали из-за турбулентности в самолете над Гавайями. 11 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, еще девять - в стабильном состоянии. Всего на борту самолета находилось 278 пассажиров и десять членов экипажа.

- Великобритания в 2023 году поставит Украине артиллерийских снарядов на 250 млн фунтов стерлингов. Боеприпасы будут переданы в рамках пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия.

- При пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области пострадали семь человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести. Пожар на установке комплексной подготовки природного газа ликвидирован.

- КНДР заявила о проведении "важного испытания" для разработки разведывательного спутника. Испытание было проведено в воскресенье для "оценки возможностей спутниковой системы фотосъемки и передачи данных". В подтверждение были опубликованы фотографии Сеула и прилегающего к нему города Инчхон, предположительно, снятые со спутника.

- Минобороны РФ объявило о батальонных тактических учениях в Белоруссии. Там добавили, что российские военные на полигонах в Белоруссии "продолжают курс интенсивной боевой подготовки".

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