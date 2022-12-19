Великобритания в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Эстонии с британскими войсками и лидерами стран Северной Европы и Балтии в понедельник намерен подтвердить свою приверженность поддержке Украины, сообщает The Guardian.

По данным издания, он объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов по контракту на 250 млн фунтов стерлингов (почти $305 млн).

Отмечается, что данные боеприпасы будут переданы в рамках пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия.