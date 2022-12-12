Молдавия в ноябре снизила потребление газа более чем в 2 раза в годовом измерении

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре в Молдавии объем потребления природного газа составил 63,1 млн кубометров - на 55,5% меньше, чем в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба АО "Молдовагаз". К октябрю 2022 года потребление газа возросло на 33,5 млн кубометров, или в 2,1 раза.

Бытовые потребители погасили (по данным на 30 ноября) 99,1% выставленных в счетах сумм, что на 0,1 п.п. больше, чем годом ранее. У небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 99,3% (+ 0,5 п.п.). У предприятий теплоэнергетического сектора уровень оплаты составил 99,9% (+ 0,3 п.п.).

В соответствии с законом о Фонде снижения энергетической уязвимости, бытовым потребителям (568 тыс. лицевых счетов) начислена компенсация за потребленный в ноябре газ на общую сумму в 357,9 млн леев (более $18 млн).

За месяц от сети отключено 617 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,5 млн леев. При этом 380 потребителей переведены на авансовую оплату в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок. По данным оператора, суммарный уровень оплаты за потребленный с начала года газ по состоянию на 30 ноября достиг 10,569 млрд леев ($550 млн), он покрывает 99,4% от объема поставок.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре и декабре "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого для этого времен и года.

С 1 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье (левый берег Днестра), которое взамен покрывает более 50% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом правый берег Днестра использует газ из созданных ранее резервов, а левый берег "Газпрому" за газ не платит.