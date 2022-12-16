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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" полностью рассчиталось с ПАО "Газпром" за использованный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года. Об этом сообщил глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 16 декабря "Молдовагаз" рассчитался "Газпромом" за природный газ, поставленный в ноябре 2022 года, а также оплатило "Газпрому" $47,64 млн за газ, потребленный в декабре. Это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной министерством труда и социальной защиты суммы компенсаций в размере около 363,46 млн леев (около $18 млн)", - отметил Чебан.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% – до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре будет поставлять в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки. В холодный период времени это составляет 43,5% от необходимого.

При этом Молдавия использовала газ от "Газпрома" только в первые три дня декабря. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 50% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом Молдавия использует газ из созданных ранее резервов, левый берег (Приднестровье) "Газпрому" за газ не платит уже на протяжении более десяти лет.

Молдовагаз Газпром Молдавия
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