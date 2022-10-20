Пашинян не видит нужды в работе миссии ЕС на границе с Азербайджаном дольше двух месяцев

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен в необходимости продления работы двухмесячной наблюдательной миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе.

"Приветствую начало работы миссии. Подготовительная группа уже работает в Армении. Основная группа в составе 40 человек в скором времени прибудет в Армению. Срок работы миссии - два месяца", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в экспертных кругах есть мнение о необходимости продления работы миссии ЕС или закрепления ее деятельности на постоянной основе.

"Я не уверен в такой необходимости, но тема обсуждается. Если увидим подобную необходимость, не исключаем, что глубже изучим вопрос", - отметил Пашинян.

Ранее Совет ЕС принял решение о направлении наблюдательной миссии Евросоюза - до 40 экспертов - на армяно-азербайджанскую границу со стороны Армении для мониторинга, анализа и информирования о ситуации в регионе. С целью быстрого развертывания мониторинговой миссии ЕС эксперты будут временно направлены из состава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии.

Решение о наблюдательной миссии ЕС последовало после встречи 6 октября президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля и было направлено "на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".

Миссия ОБСЕ

Между тем пресс-служба ОБСЕ сообщила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 21-27 октября направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в приграничных районах.

"По приглашению правительства республики Армения ОБСЕ направит в страну 21-27 октября группу по оценке потребностей. Целью визита является оценка ситуации в определенных приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности", - сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что миссия ОБСЕ может быть размещена в Армении для оценки обстановки на границе с Азербайджаном.