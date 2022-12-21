Кремль не ждет позитива после поездки Зеленского в Вашингтон

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорам после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на уточняющий вопрос он выразил сомнение в том, что позиция Киева "изменится в сторону переговорного процесса": "Не думаю".

У Пескова также спросили, стоит ли ожидать, "наоборот, чего-то плохого, эскалации конфликта".

"Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", - ответил он.

Белый дом ранее сообщил, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон, побывает в Белом доме и Конгрессе, его визит рассчитан на несколько часов.

Неделю назад президент Украины выдвинул предложение сделать три шага к миру, в числе которых предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой и энергетической стабильности и выполнение ранее предложенной "формулы мира". Песков назвал тогда эти предложения "тремя шагами к продолжению боевых действий".