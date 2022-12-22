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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу Армении по Лачинской дороге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинской дороге, отказав Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры о ее "разблокировке".

"Суд решил указать правительству Азербайджана в соответствии с правилом 39 регламента суда принять все меры в пределах своей юрисдикции для обеспечения безопасного проезда через "Лачинский коридор" тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся на дороге без крова и средств к существованию", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В нем отмечается, что правительство Армении требовало применить к Азербайджану обеспечительные меры, обязав Баку "разблокировать "Лачинский коридор", "разрешить безопасный проезд тяжелобольных и других армян", проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, а также "восстановить подачу природного газа".

Согласно ЕСПЧ, в Ереване утверждали, что участники экологической акции "перекрыли" движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, "воспрепятствовав проезду тяжелобольных" в Карабахском регионе Азербайджана для лечения в Армению и "перекрыв поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости". Правительство Азербайджана отвергло это утверждение, заявив, что "Лачинский коридор" находится под контролем российских миротворческих сил, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ. При вынесении решения суд отметил, что степень контроля правительством Азербайджана ситуации в "Лачинском коридоре" на данном этапе "неясна".

Хроника 27 сентября 2020 года – 22 декабря 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан ЕСПЧ
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