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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Армения через ЕСПЧ пытается обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя обязать Азербайджан разблокировать связывающий республику с Нагорным Карабахом Лачинский коридор.

"Армения обратилась в ЕСПЧ, требуя применить в отношении Азербайджана промежуточные меры и обязать разблокировать Лачинский коридор", - сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в своих соцсетях.

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По его словам, в соответствии с уставом Международного суда правосудия, Армения в письменной форме уведомила о блокаде Лачинского коридора и нарушении в связи с этим прав жителей Нагорного Карабаха.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.

По сообщениям азербайджанских СМИ, в блокаде дороги участвуют до 1 тыс. человек. Участники акции скандируют лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и против, как они считают, незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе. Активисты готовы продолжать акцию до тех пор, пока на переговоры с ними не приедет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

В среду парламент Армении обратился с призывом к России обеспечить движение по Лачинскому коридору.

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Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Баку и Еревана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт - Горис, говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

12 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.

13 декабря МИД Армении заявил, что закрытие Азербайджаном Лачинского коридора может привести к гуманитарной катастрофе. В заявлении отмечалось, что Баку преследует цель "отрезать Нагорный Карабах от Армении и от всего внешнего мира".

В тот же день в Степанакерте заявили о перекрытии Азербайджаном газоснабжения Нагорного Карабаха.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах ЕСПЧ
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