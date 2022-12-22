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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств

Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о крайне напряженной гуманитарной обстановке в Нагорном Карабахе из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и невыполнении российскими миротворцами своей миссии.

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"Создавшийся в Лачинском коридоре (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) кризис все еще не получил своего решения. В результате незаконной блокады со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан должен гарантировать беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев - не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - отметил Пашинян.

Он также заявил о необходимости активизации международного сообщества в решении нагорно-карабахской проблемы.

"Необходимо также активно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Кроме того, он сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору, и "мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной".

Премьер Армении заявил, что Ереван продолжит усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Армения Азербайджан Никол Пашинян
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