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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

Астана оценит предложение о газовом союзе исходя из экономической целесообразности

В МИД Казахстана отметили, что "слово союз всех напрягает"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Казахстана рассматривает предложение о создании газового союза с Россией и Узбекистаном только как коммерческое предложение по интегрированию рынков по поставке газа, сказал на пресс-конференции замглавы МИД республики Алмас Айдаров.

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"Слово союз, наверное, всех в данном случае напрягает. Мы не видим в этом создании какого-то наднационального органа или какого-то интеграционного института. Мы расцениваем его как коммерческое предложение по интегрированию газовых рынков по поставке газа. Но пока не получили никаких предложений", - сказал он.

Он добавил, что "это только устное предложение российской стороны, ни в каком оформленном виде оно не поступало".

"(...) будем исходить из экономической целесообразности данного предложения и если это будет в наших интересах. Здесь не надо искать какого-то политического подтекста в данном предложении", - добавил замминистра.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, о создании союза речи нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября сообщил, что президент Владимир Путин предложил создать трехсторонний газовый союз с участием Узбекистана. Токаев пообещал "вникнуть в эту тему".

Позднее вице-премьер Александр Новак объяснил, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала.

Казахстан Узбекистан Владимир Путин Алмас Айдаров МИД Минэнерго Болат Акчулаков Александр Новак
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