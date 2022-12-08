Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Западные СМИ неправильно интерпретировали позицию Узбекистана по предложенному Москвой тройственному газовому союзу с Казахстаном, считают в Кремле.

"Reuters дал неправильную информацию, Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет, естественно, о коммерческой стороне, о координации действий в интересах государств, коммерческих интересах прежде всего, стран-участниц. И в этом плане работа продолжает вестись", - отметил он.

"Каждая страна, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь исключительно на коммерческие условия, - продолжил Песков. - Но помимо всего прочего, как это объяснял президент Путин, и я хочу вам об этом напомнить, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по дальнейшей прокладке транспортных путей, имеется в виду транспорт газа, по определению дальнейших путей и направлений развития газовой инфраструктуры, по удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе".

По его словам, "страны заинтересованы в том, чтобы это все координировать, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга и так далее".

Как сообщил Reuters, вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что "даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", а на переговорах с Москвой о поставке российского газа через Казахстан обсуждается "технический контракт". Как цитировала "Газета.uz", министр уточнил, что узбекская сторона ведет переговоры исходя из национальных интересов, "чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей".

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что президент Путин предложил создать трехсторонний союз с участием России, Казахстана и Узбекистана для решения газовых проблем.

29 ноября вице-премьер Александр Новак объяснил, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала. "Поскольку у нас развита газотранспортная инфраструктура, соединяющая единую газотранспортную систему России с Казахстаном, с Узбекистаном, сегодня осуществляется транзит газа по инфраструктуре. Мы ее будем использовать более комплексно в будущем. В том числе и для обеспечения внутренних потребностей Казахстана и Узбекистана и для наращивания потенциала поставок на экспорт", - сказал он.