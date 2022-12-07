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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Глава Минэнерго Казахстана приехал в "Газпром" после предложения Путина о газовом союзе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики Казахстана провел переговоры в "Газпроме" спустя неделю после сообщения об инициативе президента России Владимира Путина о трехстороннем газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана.

"Газпром" сообщил: "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и возможные направления его развития".

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала. "Поскольку у нас развита газотранспортная инфраструктура, соединяющая единую газотранспортную систему России с Казахстаном, с Узбекистаном, сегодня осуществляется транзит газа по инфраструктуре. Мы ее будем использовать более комплексно в будущем. В том числе и для обеспечения внутренних потребностей Казахстана и Узбекистана и для наращивания потенциала поставок на экспорт", - сказал Новак по итогам совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде.

Казахстан Владимир Путин
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