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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В Афганистане разогнали митинг против запрета на обучение женщин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Силы безопасности "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), контролирующего Афганистан, разогнали при помощи водометов демонстрацию против запрета на обучение женщин в вузах, сообщает в субботу агентство Associated Press.

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Акции протеста проходят в разных городах Афганистана с начала этой недели, когда руководство страны объявило о запрете на обучение в вузах для женщин. В субботу женщины вышли на демонстрацию в городе Герат, они двигались по направлению к офису местных властей, скандируя: "Образование - это наше право!". Силы безопасности применили против женщин водометы.

На акцию в Герате вышли около 100-150 женщин. После появления водометов, протестующие с криком разбежались к краям зданий, чтобы укрыться от ударов воды. Однако позднее они возобновили шествие и кричали: "Позор".

Многие мусульманские страны раскритиковали запрет, в частности, в Турции заявили, что подобные решения не имеют ничего общего ни с религией, ни с гуманностью.

Афганистан
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