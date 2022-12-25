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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 декабря

Последствия зимнего шторма в США, запрет афганским женщинам работать в НКО, обрушение трибуны на баскетбольном матче в Египте

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США 23 человека погибли в результате зимнего шторма. В стране отменены около 3,3 тыс. рейсов, еще около 7,6 тыс. задержаны. Без света остаются более 200 тысяч человек.

- На фоне шторма в США зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа. Добыча газа в США 23 декабря упала на 10% по сравнению с предыдущим днем, при этом внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года.

- "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) запретил афганским женщинам работать в НКО. Запрет касается как местных, так и иностранных неправительственным организаций.

- В Египте 27 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче. По данным местного минздрава, у пострадавших в основном переломы и ранения, не опасные для жизни.

- Солист группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет. В Faithless добавили, что музыкант умер во сне в пятницу вечером. Причина смерти не уточняется.

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