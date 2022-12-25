Солист группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, более известный под своим сценическим псевдонимом Макси Джаз, скончался на 66-м году жизни, сообщила группа в соцстеях.
В Faithless добавили, что музыкант умер во сне в пятницу вечером. Причина смерти не уточняется.
"Он был человеком, который во многом изменил нашу жизнь. Он придал правильное значение и послание нашей музыке", - говорится в сообщении группы.
Джаз вместе с Джейми Катто, Ролло и Систер Блисс основали Faithless в 1995 году. Одними из самых известных композиций группы стали "Insomnia" и "God is a DJ".