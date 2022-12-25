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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Солист группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, более известный под своим сценическим псевдонимом Макси Джаз, скончался на 66-м году жизни, сообщила группа в соцстеях.

В Faithless добавили, что музыкант умер во сне в пятницу вечером. Причина смерти не уточняется.

"Он был человеком, который во многом изменил нашу жизнь. Он придал правильное значение и послание нашей музыке", - говорится в сообщении группы.

Джаз вместе с Джейми Катто, Ролло и Систер Блисс основали Faithless в 1995 году. Одними из самых известных композиций группы стали "Insomnia" и "God is a DJ".

Хроника 05 января 2019 года – 25 декабря 2022 годаУмершие знаменитости
Faithless Макси Джаз
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