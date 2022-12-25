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В Китае решили не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19, сообщает Channel NewsAsia.

"Значимую информацию по COVID-19 будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР - для справочной информации и научно-исследовательских работ", - говорится в заявлении комиссии.

При этом, уточняет Channel NewsAsia, в комиссии не пояснили причины такого шага.

Также ранее, в конце ноября, когда ежедневные новые случаи COVID-19 достигли рекордных показателей, комиссия перестала предоставлять данные о бессимптомных случаях заражения.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Так, 22 декабря рекордное количество звонков на горячую линию по коронавирусу зарегистрировали в городе Сучжоу (провинция Цзянсу). В воскресенье стало известно, что число обращений центр в экстренной медицинской помощи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) выросло более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. Согласно ряду подсчетов, десятки тысяч случаев COVID-19 могут выявлять в день в городском округе Дунгуань (провинция Гуандун) и в городе Циндао (провинция Шаньдун) - значительно более высокий уровень инфицирования, чем в среднем по стране.

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По различным данным, система здравоохранения в КНР оказалась не готова к изменению политики и испытывает давление из-за нехватки ресурсов. Между тем, вирус начинает распространяться в сельской местности Китая.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, за все время пандемии в КНР диагностировали примерно 400,1 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. летальных исходов от последствий заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Коронавирус
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