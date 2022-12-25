СМИ сообщили о взрыве в дипломатическом районе Кабула

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кабуле в дипломатическом районе Дар-уль-Аман прогремел взрыв, сообщило в воскресенье информационное агентство Aamaj News.

"Несколько минут назад в районе Дар-уль-Аман, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере и жертвах этого взрыва", - говорится в сообщении.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало произошедшее.

В сентябре в этом же районе афганской столицы в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России неизвестный привел в действие взрывное устройство. Как говорилось тогда в официальном сообщении МИД РФ, "в результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие". Ответственность за взрыв взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).