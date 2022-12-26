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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Начальник управления безопасности талибов погиб при взрыве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Начальник управления безопасности движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в афганской провинции Бадахшан мавлави Абдул Хак погиб в результате взрыва, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Взрыв произошел у входа в штаб службы безопасности талибов в городе Файзабад (административного центра провинции Бадахшан).

Представительство движения официально пока не комментировало произошедшее, подчеркивает агентство. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Накануне СМИ сообщали, что вечером взрывное устройство сработало в Кабуле недалеко от посольства России, в дипломатическом районе Дар-уль-Аман. Сведений о характере и жертвах этого взрыва нет.

Афганистан Талибан
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