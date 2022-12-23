В Южной Корее сообщили о возможной активизации атак хакеров из КНДР в 2023 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Национальное агентство разведки Южной Кореи (NIS) предположило, что в 2023 году северокорейцы могут активизировать кибератаки против Республики с целью кражи информации о передовых технологиях, сообщает агентство "Ренхап".

"В 2023 году Северная Корея, как ожидается, будет стремиться к краже ключевых технологий и сбору дипломатической информации и информации о безопасности", - цитирует агентство сообщение NIS.

По данным южнокорейской разведки, группы северокорейских хакеров, скорее всего, сосредоточатся на краже южнокорейских технологий, связанных с атомными электростанциями, чипами и оборонной промышленностью, а также на сборе информации о Южной Корее и политике США в отношении КНДР.

Помимо этого, NIS предполагает, что Северная Корея в следующем году, вероятно, будет активнее пытаться украсть криптовалюты.

"По оценкам, с 2017 года Северная Корея украла криптовалютные активы на сумму 1,5 триллиона вон ($1,2 млрд) по всему миру, в том числе около 800 млрд вон только в этом году", - отмечается в сообщении.