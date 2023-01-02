В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Закон об отмене курортного сбора в Абхазии, принятый парламентом в июле 2022 года, вступил в силу.

Закон "О курортном сборе" действовал в республике с 2006 года и предусматривал курортный сбор для иностранных граждан, пребывающих в Абхазии более трех дней в размере 30 рублей.

"Отмена курортного сбора связана с тем, что он не давал значительного финансового эффекта, соответственно, приведет к незначительному уменьшению доходной части госбюджета. Администрирование курортного сбора являлось трудоемким процессом, создавало дополнительную нагрузку на работников налоговых органов", - сообщила пресс-служба парламента Абхазии.

В 2021 году Абхазию посетили 1,5 млн человек, курортный сбор составил более 5 млн рублей.