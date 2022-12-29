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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Мелони заявляет о поддержке любых инициатив по урегулированию украинского конфликта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова поддерживать любые меры, способные решить украинский конфликт. Ее слова приводят итальянские СМИ.

"Я выступаю за все возможные шаги, которые могут привести к миру. Нужно понимать, что недостаточно просто говорить о поддержке мирного решения: нужно проводить работу в этом направлении. И для этого необходимо получить соответствующие сигналы от сторон. В настоящее время таких сигналов нет, особенно - от России", - сказала глава правительства.

По словам Мелони, она говорила президенту Украины Владимиру Зеленскому, "что готова быть гарантом" переговоров по урегулированию.

Она подчеркнула, что не собирается смешивать культурные связи с Россией и политику.

"Культурные контакты с Россией - крепкие. И именно поэтому я в свое время выступила в поддержку решения La Scala исполнить на открытии сезона именно русскую оперу", - сказала она.

Италия Джорджа Мелони Владимир Зеленский Украина
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