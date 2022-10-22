Байден назвал Италию важным союзником США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, выразил готовность к сотрудничеству, говорится в заявлении Белого дома.

"Поздравляю Джорджу Мелони с вступлением в должность премьер-министра Италии", - отмечается в заявлении, распространенном в субботу.

В нем подчеркивается, что Италия является важным союзником и близким партнером США по НАТО, Вашингтон ждет от Рима продолжения поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию, а также "обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей, обеспечения устойчивого экономического роста".

Ранее сообщалось, что церемония приведения к присяге правительства Италии, сформированного Мелони, прошла утром в субботу в Квиринальском дворце в Риме в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.