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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Итальянское правительство во главе с Мелони приняло присягу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Церемония приведения к присяге правительства Италии, сформированного премьером Джорджей Мелони, прошла утром в субботу в Квиринальском дворце в Риме в присутствии президента страны Серджо Маттареллы, сообщает телеканал RAI.

После церемонии приведения к присяге Мелони и все министры по традиции сфотографировались с главой государства.

В совет министров вошли представители коалиции правоцентристов - члены "Братьев Италии", "Лиги" и партии "Вперед, Италия". Пост главы МИД страны занял видный представитель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни, он же стал вице-премьером. Еще один вице-премьер - Маттео Сальвини, он также получил пост министра инфраструктуры.

Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, он считается сторонником Сальвини и принципиальным борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции стал Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").

Министерство экономики возглавил представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия".

В сентябре коалиция правоцентристов одержала уверенную победу на выборах. Больше всего голосов набрала партия "Братья Италии". Еще два крупных участника коалиции - партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Сам 86-летний Берлускони на министерский пост не претендовал.

Как отмечали итальянские СМИ, переговоры о коалиционном правительстве между тремя партиями шли непросто и потребовали немало времени и усилий.

Правоцентристы перед выборами сформировали единую предвыборную программу. Существенная ее часть посвящена решению экономических проблем Италии. Также они считают нужным усиливать дипломатическую роль Рима на мировой арене, а также - сохранять позиции Италии в союзах, членом которых она является. Наблюдатели подчеркивали, что правоцентристы, в случае прихода к власти, вряд ли в ближайшее время будут активно выступать за пересмотр санкционного режима против России, несмотря на то, что Берлускони и Сальвини, как считается, не настроены враждебно против Москвы.

Италия Джорджа Мелони
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