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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Кремле опровергли сообщения о возможности перемирия с Украиной по "корейскому варианту"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сообщения украинской стороны о контактах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с европейскими политиками по вопросу возможного перемирия между РФ и Украиной по аналогии с "корейским вариантом" 38-й параллели не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оно несправедливо. Никто об этом не говорит. Это - очередная утка", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько справедливо соответствующее утверждение украинских СМИ.

"Если я правильно понимаю, у них, действительно были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - продолжил представитель Кремля.

Ранее с утверждением о подобных контактах Козака сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
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