Инаугурация президента Лулы да Силвы прошла в Бразилии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Луис Инасиу Лула да Силва, вновь избранный президентом Бразилии в октябре 2022 года по итогам второго тура выборов, в воскресенье официально вступил в должность главы государства, сообщает бразильское телевидение.

"Я обещаю поддерживать, защищать и соблюдать Конституцию, соблюдать законы, поддерживать целостность и независимость Бразилии", - сказал он в ходе церемонии.

Также церемония инаугурации проходит для нового правительства Бразилии. В новый кабмин, состоящий из 37 министерств, вошли представители девяти бразильских партий, а также несколько кандидатов, которые не связаны с какими-либо партиями. Так, пост министра финансов достался известному политику, экс-мэру Сан-Паулу Фернанду Аддаду, министром энергетики стал сенатор Алешандре Силвейра, министром окружающей среды - известный политик от "Зеленых", не раз баллотировавшаяся на выборах президента Марина Силва, министром обороны - Жозе Мусиу Монтейру, а министром иностранных дел - экс-дипломат, также уже занимавший должность главы МИД в прошлом, Мауру Виейра.

Близ дворца Планалту - официальной резиденции президента - собрались тысячи сторонников Лулы да Силвы. Они держали в руках флаги Бразилии. Меры безопасности в столице Бразилии в день инаугурации были усилены.

Лула да Силва выиграл пост президента на президентских выборах в октябре 2022 года. Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

Это уже третий раз, когда да Силву избирают президентом. Так, он руководил Бразилией с 2003 по 2010 год. В 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины никогда не признавал, его адвокатам в итоге удалось обжаловать приговор. В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам. Так он смог снова баллотироваться на выборах.

Период его работы на посту запомнился бразильцам благодаря социально-ориентированной экономической политике, и нынешняя предвыборная программа также построена с левым уклоном: он фокусируется на самых бедных слоях населения Бразилии, обещает расширение соцпрограмм и увеличение финансирования инфраструктурных проектов, намерен бороться за сохранение лесов в Амазонии в отличие от Болсонару, которого критиковали за интенсивную вырубку лесов во время его срока.

Предшественник Лулы да Силвы на президентском посту Жаир Болсонару не присутствовал на церемонии инаугурации: СМИ ранее сообщали, что Болсонару покинул Бразилию и отправился в США.