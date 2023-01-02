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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Что произошло за день: понедельник, 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- 63 российских военных погибли из-за удара ВСУ по Макеевке в ДНР. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил, из них два сбила ПВО.

- В РФ за сутки впервые с середины июля 2022 года выявили минимальное число заболевших COVID-19, оно опустилось ниже четырех тысяч.

- В Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации также прошла для нового правительства страны.

- Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета. Процедуру запустили после соответствующего запроса со стороны бельгийской прокуратуры.

- В Ватикане началась церемония прощания с папой римским на покое Бенедиктом XVI. Его похороны состоятся 5 января, их проведет папа римский Франциск.

- Бразилия прощается с легендарным футболистом Пеле. Гроб с его телом выставили на стадионе "Сантос" в Сан-Паулу, поклонники Пеле выстроились в длинную очередь на вход на стадион. Похороны футболиста состоятся 3 января, перед ними гроб с телом Пеле пронесут по улицам города Сантос.

- В Москве временно изменилась схема движения поездов на Кольцевой линии метро. По данным столичного департамента транспорта, 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5-7 января - только по часовой стрелке.

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