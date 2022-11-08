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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Великобритания направит в Эстонию в следующем году ударные и транспортные вертолеты

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания направит в следующем году в Эстонию боевые вертолеты и дополнительную боевую группу, сообщил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"В январе в Эстонию прибудут транспортные вертолеты Chinook, в марте добавятся ударные вертолеты Apache, в апреле прибудут истребители Typhoon, а в мае к "Весеннему шторму" (масштабные учения в Эстонии - ИФ) прибудет дополнительная боевая группа", - сказал Певкур, комментируя порталу ERR подписанное во вторник в Лондоне соглашение о действиях Эстонии и Великобритании по выполнению в предстоящем году решений Мадридского саммита НАТО.

По словам Певкура, в Эстонии начнется формирование с помощью британцев эстонской дивизии. Она будет находиться в цепочке командования НАТО, и в нее войдут собственные подразделения Сил обороны Эстонии, части и подразделения союзников, постоянно дислоцированных в Эстонии, а также союзные подразделения подкрепления.

В состав эстонской дивизии войдет и создаваемый штаб британской бригады. Личный состав бригады будет оставаться в Великобритании в постоянной готовности в случае необходимости оперативно прибыть в Эстонию. В задачу штаба будут входить координация деятельности подразделений, направляемых из Соединенного королевства на учения, поддержка формирования эстонской дивизии, разработка планов действий и т.п.

В свою очередь, Эстония обязуется построить к маю 2023 года четыре дополнительных жилых корпуса для британских союзников и другие вспомогательные сооружения в военном городке в Тапа, а на юге страны - дополнительные возможности приема техники и личного состава. Начнутся работы по созданию нового полигона.

В свете этой дополнительной поддержки временная вторая боевая группа Великобритании, которая была развернута в Эстонии, вернется в декабре домой.

В настоящее время военнослужащие Великобритании возглавляют батальонную боевую группу НАТО, дислоцированную в Тапа.

Эстония Великобритания
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