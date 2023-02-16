Премьер Эстонии поблагодарила США за военное присутствие

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американское присутствие в Эстонии является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволяет сделать оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной, заявила премьер-министр республики Кая Каллас после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ее цитирует ее пресс-служба.

"Я поблагодарила министра обороны Остина за его и США работу по поддержке Украины и укреплению НАТО. Наше двустороннее оборонное сотрудничество и присутствие здесь США имеют ключевое значение для обеспечения безопасности Эстонии и Североатлантического союза", - сказала Каллас.

По ее словам, "вклад США в безопасность Эстонии и Европы непоколебим".

"Усиленное присутствие сил США в Эстонии и нашем регионе является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволит нам сделать оборону и оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной", - подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала увеличить производственные мощности оборонной промышленности, чтобы дать Украине боеприпасы.

"Я представила министру Остину идею, обсуждавшуюся с главами государств и правительств Европейского Союза на прошлой неделе, о совместной организации оборонных закупок в поддержку Украины, и я надеюсь, что мы скоро сможем продвинуть ее в ЕС", - добавила Каллас.

В свою очередь, Остин выразил признательность Эстонии за ее значительные расходы на оборону, которые выросли почти до 3% ВВП, а также за роль Эстонии в поддержке Украины и приеме беженцев.

Позднее на пресс-конференции в Таллине Остин заявил, что США продолжат способствовать обеспечению безопасности Эстонии "без каких-либо условий" и назвал хорошим свидетельством этому "продолжающееся присутствие американских войск и ракетных систем HIMARS в Эстонии".

По его словам, "США твердо привержены поддержке свободы и суверенитета балтийских союзников". Остин добавил, что статья 5 договора НАТО о взаимной помощи государств-членов в случае нападения на одно из них "держится прочно".

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии, Остин и его эстонский коллега Ханно Певкур обсудили планы, связанные с созданием эстонской дивизии и поддержкой США в построении ее структуры в рамках НАТО.

Отмечалось, что Эстония инвестирует $140,5 млн, полученных в качестве помощи в области безопасности от Соединенных Штатов, в приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS.

Остин ознакомился с деятельностью дислоцированного в Эстонии пехотного подразделения США, на вооружении которого находятся реактивные системы HIMARS с аппаратурой и системами управления.