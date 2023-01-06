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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана
Здание Минфина США в Вашингтоне
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана, связанных с разработкой и предположительной поставкой беспилотников России, сообщается в пятницу на сайте министерства.

Под новые санкции США попали шесть руководителей и членов правления аэрокосмической компании Qods Aviation Industries, которая занимается разработкой БПЛА. Также под санкции попал директор Aerospace Industries Organization, которая "курирует иранские баллистические ракетные программы", Надир Хун Сяваш.

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Qods Aviation Industries находится под американскими санкциями с 2013 года, однако сейчас она действует под названием Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. Теперь, согласно заявлению Минфина, это название также было внесено в санкционный список.

Как сообщалось, в декабре Евросоюз ввел санкции против 24 физических и пяти юридических лиц из Ирана, в том числе - за разработку и предполагаемую поставку беспилотников РФ.

Россия и Иран отрицают поставки иранских беспилотников для применения в ходе спецоперации на Украине.

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