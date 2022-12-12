Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Евросоюз предостерег Иран от поставок вооружения России

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз предостерег Тегеран от любых поставок вооружения Москве, в частности беспилотников и ракет малой дальности, говорится в опубликованных выводах глав МИД ЕС по итогам заседания.

"ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию", - сказано в сообщении.

Кроме того, Брюссель выразил "серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе дронах, которые производятся с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе - компонентов из Европы". В ЕС отметили, что рассматривают возможность принять "соответствующие меры" в ответ на эти действия.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятия, которое производит беспилотники.

Тегеран и Москва ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.

Хроника 24 февраля – 12 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Европа Иран Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Совет ЕС согласовал повышение "потолка" бюджета Европейского фонда мира

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций

Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });