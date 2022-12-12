Евросоюз предостерег Иран от поставок вооружения России

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз предостерег Тегеран от любых поставок вооружения Москве, в частности беспилотников и ракет малой дальности, говорится в опубликованных выводах глав МИД ЕС по итогам заседания.

"ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию", - сказано в сообщении.

Кроме того, Брюссель выразил "серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе дронах, которые производятся с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе - компонентов из Европы". В ЕС отметили, что рассматривают возможность принять "соответствующие меры" в ответ на эти действия.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятия, которое производит беспилотники.

Тегеран и Москва ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.