ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС.

"Авиастроительная корпорация HESA - иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, и беспилотных летательных аппаратов. HESA производит БПЛА, используемые Корпусом стражей исламской революции", - сообщается в приложении к опубликованному в понедельник постановлению Совета ЕС.

"БПЛА производства HESA в Иране используются Российской Федерацией", - утверждается в документе.

Совет ЕС считает, что из-за ситуации на Украине "организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам".

Настоящий регламент ЕС вступает в силу с даты его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.