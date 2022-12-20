Ряд стран попросили ООН проверить информацию о поставках беспилотников в Россию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Секретариат ООН изучает информацию от ряда стран о предполагаемых поставках иранских беспилотников (БПЛА) в Россию для их применения на Украине и предоставит свои выводы, сообщила заместитель генсекретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США относительно предполагаемой передачи Ираном БПЛА России. Пять стран в письмах просили провести инспекцию. Секретариат изучает имеющуюся информацию, и любые выводы будут доведены до сведения Совета Безопасности в надлежащее время", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности.

Ди Карло отметила, что постоянный представитель Ирана отрицал поставки беспилотников для использования в конфликте на Украине.

Кроме того, секретариат ООН также "изучает информацию от пяти стран о том, что некоторые из БПЛА, переданных Ираном России, были произведены организацией, внесенной в санкционный список резолюции Совета Безопасности ООН 2231".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь в ходе выступления заявил, что обвинения пяти стран "носят абсолютно надуманный и искусственный характер".

"Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - подчеркнул Небензя.