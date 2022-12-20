Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Ряд стран попросили ООН проверить информацию о поставках беспилотников в Россию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Секретариат ООН изучает информацию от ряда стран о предполагаемых поставках иранских беспилотников (БПЛА) в Россию для их применения на Украине и предоставит свои выводы, сообщила заместитель генсекретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США относительно предполагаемой передачи Ираном БПЛА России. Пять стран в письмах просили провести инспекцию. Секретариат изучает имеющуюся информацию, и любые выводы будут доведены до сведения Совета Безопасности в надлежащее время", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности.

Ди Карло отметила, что постоянный представитель Ирана отрицал поставки беспилотников для использования в конфликте на Украине.

Кроме того, секретариат ООН также "изучает информацию от пяти стран о том, что некоторые из БПЛА, переданных Ираном России, были произведены организацией, внесенной в санкционный список резолюции Совета Безопасности ООН 2231".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь в ходе выступления заявил, что обвинения пяти стран "носят абсолютно надуманный и искусственный характер".

"Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - подчеркнул Небензя.

ООН Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Роскосмос" не видит необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });