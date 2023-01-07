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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Республиканец Маккарти избран спикером Палаты представителей США в 15-м туре голосования

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Представитель Республиканской партии Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей после нескольких дней переговоров и 15 туров голосования, сообщает CNN.

Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатов.

Маккарти с избранием поздравил президент США Джо Байден. "Джилл (супруга президента - ИФ) и я поздравляем Кевина Маккарти с его избранием спикером Палаты представителей. Как я сказал после промежуточных выборов, я готов работать с республиканцами, когда смогу, и избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной. Теперь, когда определилось руководство Палатой представителей, пришло время начать этот процесс", - говорится в заявлении Байдена.

Экс-президент Дональд Трамп написал в соцсети: "Процесс выбора "спикера", каким бы безумным он ни казался, сделал все это намного масштабнее и важнее, чем если бы все делалось более традиционным способом. Поздравляем Кевина Маккарти и нашу великую Республиканскую партию!"

Избрание Маккарти спикером Палаты представителей было осложнено попыткой группы республиканцев сорвать его заявку. Речь идет в основном о представителях правого крыла партии, в частности, - о ряде видных сторонников Трампа. В итоге голосование растянулось на 15 туров.

Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у демократов 212 мест.

США Кевин Маккарти
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