Палата представителей США отложила голосование по выбору спикера до полудня 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США в среду вечером решила отложить голосование по выбору спикера до полудня четверга, сообщают американские СМИ.

Член Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти в среду, спустя шесть голосований, так и не смог обеспечить себе место спикера. Группа из 20 республиканцев голосовала против Маккарти.

Палата представителей проголосовала в среду вечером за перерыв до полудня четверга.

Маккарти, покидая заседание, сказал, что сделки не было, но республиканцы "добились большого прогресса".

Республиканцы на промежуточных выборах осенью 2022 года отобрали у демократов большинство в Палате представителей. Конгресс нового созыва начал работу на этой неделе. Однако Маккарти не смог на голосованиях заручиться достаточной поддержкой для того, чтобы занять пост спикера Палаты представителей. Это - одна из самых значимых в политической системе США должностей. Причиной неудачи стали разногласия между Маккарти и 20 конгрессменами-республиканцами, не считающими его хорошим кандидатом. Речь идет в основном о представителях правого крыла партии, в частности, - о ряде видных сторонников Трампа.

До тех пор, пока конгрессмены не определятся с тем, кто займет место спикера, Палата представителей не сможет нормально функционировать.