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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Что произошло за день: суббота, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ сообщили, что российские военные соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения на Украине, Киев ведет обстрелы. Несмотря на обстрелы, российские военные намерены соблюдать режим прекращения огня до 24:00 7 января. В Минобороны РФ также заявили, что за сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.

- В России за сутки выявили 3 303 новых случая заражения коронавирусом. Число новых заболевших COVID-19 снизилось на 136 человек по сравнению с прошлыми сутками. Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название "Кракен" и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен.

- Свыше 1,3 млн человек приняли участие в рождественских церковных службах в России. Как заявили в МВД РФ, нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

- Представитель Республиканской партии Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США после нескольких дней переговоров и 15 туров голосования. С избранием Маккарти поздравили действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп.

- Из-за взрыва на магистральном газопроводе в ЛНР без газа остались 11 тыс. абонентов.

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