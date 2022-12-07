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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Шри-Ланка отменила связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки объявили об отмене требований о предъявлении сертификата вакцинации или результатов тестов на коронавирус при въезде в страну, соответствующее заявление сделал директор службы здравоохранения страны Асела Гунавардена.

"С 7 декабря прибывающие на Шри-Ланку воздушным и морским путем туристы больше не обязаны предъявлять сертификаты вакцинации. Отменено также правило о необходимости предъявлении теста на коронавирус перед посадкой в самолет для всех въезжающих иностранцев", - цитирует его издание Newswire.

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При этом иностранные туристы, у которых будет выявлен коронавирус, должны будут провести семь дней на карантине в больнице, гостинице или по месту жительства. Расходы на лечение они будут нести сами.

"Мы ожидаем, что отмена необходимости сдавать ПЦР-тест до вылета позитивно отразится на спросе, так как фактически тест был одним из скрытых видов расходов. Теперь Шри-Ланка становится по доступности для туристов в один ряд с Таиландом, где уже сняты все ограничения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

По данным компании, Шри-Ланка сейчас пользуется высоким спросом у российских туристов.

"Благодаря прямой перевозке из Москвы и регионов и привлекательным ценам на пакеты спрос на отдых на Шри-Ланке высокий. Россияне сейчас являются основными туристами на острове, и русскую речь можно услышать во всех курортных поселках и столице страны Коломбо", - сказали в пресс-службе.

Ранее власти страны сообщили, что россияне в ноябре стали лидерами по численности среди иностранных туристов.

Шри-Ланка
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