Что случилось этой ночью: вторник, 10 января

Неудачная попытка запуска первой ракеты с территории Великобритании и сообщения СМИ о возможных поставках танков и БМП Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неудачей закончился первый запуск ракеты с территории Великобритании. Компания Virgin Orbit осуществила запуск на орбиту ракеты LauncherOne системы воздушного старта, однако она не смогла выйти на орбиту. Это была попытка первого в истории Великобритании запуска космической ракеты с ее территории.

- Франция и Польша подталкивают Германию передать Украине танки Leopard. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Париж пытается добиться от Берлина соглашения об отправке танков Leopard Киеву в преддверии франко-германского саммита 22 января, а Польша хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров, чтобы совместно передать танки Leopard Украине.

- Politico сообщило о возможности поставки США Украине боевых машин пехоты Stryker. США могут объявить об этой новой партии вооружений для Киева в конце следующей недели, но окончательное решение еще не принято.

- Сухогрузы в рамках "зерновой сделки" не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды. При этом в порты Украины направляются три сухогруза Blue Shark, Erica, Antheia, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.