Сухогрузы в рамках "зерновой сделки" не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий суда не смогли в течение понедельника выйти из украинских портов.

"9 января из-за плохой погоды ни одно судно не покинуло украинские порты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в порты Украины направляются три сухогруза Blue Shark, Erica, Antheia, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 9 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 16 945 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 264 сухогрузов: 631 на прибытие в украинские порты и 633 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.