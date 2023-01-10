Неудачей закончился запуск ракеты компании Virgin Orbit с территории Великобритании

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit во вторник по московскому времени осуществила запуск на орбиту ракеты LauncherOne системы воздушного старта, однако она не смогла выйти на орбиту, сообщается в ее твиттере.

"Возникла проблема, которая помешала нам достичь орбиты", - говорится сообщении.

Ракета, запущенная с борта самолета-носителя, должна была вывести на орбиту девять спутников. Это была попытка первого в истории Великобритании запуска космической ракеты с ее территории.

Двухступенчатая ракета длиной 21 м была сброшена на высоте примерно 11,5 тыс. м с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Атлантикой, после чего на ней включился двигатель. Однако вслед за отделением первой ступени ракета не смогла выйти на штатную орбиту с группой мини-спутников на борту.

Самолет вылетел с аэродрома Ньюки-Корнуолл на юго-западе Англии, на которым ныне создан космопорт Spaceport Cornwall.

В рамках миссии, получившей название Start Me Up, ракета должна была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Услугами Virgin Mobile активно интересуется Пентагон. Как отмечали в компании, миссии запускаемых с ее помощью спутников могут охватывать широкий спектр задач, в том числе "множество функций национальной безопасности". Система воздушного старта позволяет быстро перемещать ракету в любой район планеты для запуска.

Ракета-носитель LauncherOne крепится под левым крылом самолета Boeing 747, после воздушного старта она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 500 кг полезной нагрузки.

Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компании Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, было осуществлено в январе 2021 года. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич (штат Калифорния). Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.

В компании отмечают, что такой способ вывода в космос небольших спутников значительно дешевле обычных ракетных пусков. Ракета LauncherOne использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость достаточно невысокой.

Virgin Orbit ранее сообщала, что в перспективе регулярные запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

Всего было проведено четыре успешных запуска ракеты компании Virgin Orbit. До сих пор старты проводились с космодрома в Мохаве в американском штате Калифорния. В общей сложности с помощью системы воздушного старта компания вывела на орбиту 33 мини-спутника.

В мае 2020 года первый демонстрационный запуск LauncherOne окончился неудачей. После отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в Тихий океан. В настоящее время компания Virgin Orbit изучает причины очередной неудачи.