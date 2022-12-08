Нацбанк Белоруссии исключил евро из корзины валют для курсообразования

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) с 12 декабря исключит евро из корзины иностранных валют, применяемой для курсообразования, а также увеличит долю российского рубля в корзине с 50% до 60%, сообщила пресс-служба регулятора.

Правление Нацбанка решило установить следующие доли валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля - 60%, доллара США - 30%, китайского юаня - 10%".

НББ объяснил это решение увеличением объемов внешней торговли с Россией и Китаем и сокращением расчетов в евро из-за снижения товарооборота со странами Евросоюза. В связи с этим изменилась структура торгов валютой в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.

НББ констатировал, что торги евро на белорусской валютно-фондовой бирже продолжатся, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

В середине июля НББ включил в корзину валют китайский юань с долей 10%, уменьшив долю евро с 20% до 10%. Доля российского рубля тогда сохранилась на уровне 50%, доллара - 30%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте заявил, что на фоне усиливающихся западных санкций Белоруссия в ближайшее время будет заинтересована в привлечении российских рублей и юаней для внешней торговли, потребность в долларе снизится.

ЕС ранее запретил поставку наличных евро в Белоруссию.