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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Литве заморожены 87 млн евро российских и белорусских компаний

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Литве сейчас заморожены из-за санкций почти 87 млн евро средств российских и белорусских компаний, сообщило МВД страны со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

В том числе заморожены 77,88 млн евро у российских компаний и 8,9 млн евро - у белорусских.

По состоянию на 20 декабря, СРФП применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России и шести компаний и одного физического лица из Белоруссии.

Среди подсанкционных компаний МВД указывает Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и ряд других.

Литва МВД СРФП Inter RAO Lietuva Lifosa Eurochem Logistics International PhosAgro Baltic Vydmantai Wind Park IDS Borjomi Europe
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